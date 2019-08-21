Шоу-бизнес

Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Марша достоинства в День Независимости

Популярная певица Тина Кароль, поразившая откровенным платьем с глубоким декольте во время концерта во Львове «Музыкальная патформа» канала «Украина», сейчас работает над особенным выступлением. Она исполнит гимн Украины в День Независимости во время Марша достоинства, который решил провести Офис президента вместо традиционного парада.

«Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной», — написала она.

Напомним, 24 августа пройдет Марш достоинства, режиссерами-постановщиками стали известный клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко. Они готовят необычный праздник, в котором примут участие пять оркестров, знаменитые музыканты и певцы. Среди них и легендарный композитор Мирослав Скорик. Выступит также ONUKA, а Евгений Филатов готовит музыку к одной из частей торжества.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию Марша достоинства.

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