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На Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту, поставив под угрозу секретную информацию
Сотрудники УСБУ в Николаевской области обнаружили, что на режимном объекте — Южно-Украинской АЭС — занимались майнингом криптовалюты. Напомним, в 2019 году резко подорожал Bitcoin.
В результате размещения компьютерной техники в помещениях АЭС были разглашены сведения о физической защите станции, что является государственной тайной.
Как сообщается в определении Центрального райсуда Николаева, санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля. В результате него были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля.
Судья принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.
По информации силовиков, к добыче криптовалюты, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине в скором времени появится не криптовалюта, а собственная электронная денежная единица — е-гривня. В обращение даже был выпущен ограниченный объем электронной гривни.
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