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Происшествия

На Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту, поставив под угрозу секретную информацию

16:23 21 августа 2019 72
криптовалюта
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники УСБУ в Николаевской области обнаружили, что на режимном объекте — Южно-Украинской АЭС — занимались майнингом криптовалюты. Напомним, в 2019 году резко подорожал Bitcoin.

В результате размещения компьютерной техники в помещениях АЭС были разглашены сведения о физической защите станции, что является государственной тайной.

Как сообщается в определении Центрального райсуда Николаева, санкционированный обыск сотрудники СБУ провели 10 июля. В результате него были изъяты медиаконвектор, оптоволокно, часть сетевого кабеля.

Судья принял решение в пользу следствия и разрешил арест имущества.

По информации силовиков, к добыче криптовалюты, возможно, были причастны и сотрудники Национальной гвардии Украины, охранявшие АЭС.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине в скором времени появится не криптовалюта, а собственная электронная денежная единица — е-гривня. В обращение даже был выпущен ограниченный объем электронной гривни.

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