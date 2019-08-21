- 17:33 Моника Беллуччи снялась в купальнике, а ее 14-летнюю дочь засекли целующейся с бойфрендом
- 17:32 В Афганистане называли "шайтан-трубой": журналист показал оружие, которое Россия поставляет на Донбасс в гумконвоях
- 17:13 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 17:05 Плюс 20 процентов к зарплате: в Украине впервые проведут ВНО для учителей
- 17:02 Тяжелая утрата: «Квартал 95» попрощался с Юзиком
- 16:56 Киев признали одним из самых добрых городов мира
- 16:46 Разруха и вранье: в сети показали свежие фото из Крыма
- 16:40 Германия выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8
- 16:23 На Южно-Украинской АЭС добывали криптовалюту, поставив под угрозу секретную информацию
- 16:18 Массовое отравление креветками в Бердянске: скандал получил продолжение
- 16:16 Узники Кремля Сущенко, Панов и Сизонович могут находиться в Москве: в "Лефортово" для них приняли передачи
- 16:08 Допрыгалась: в "Танцях з зірками" появились первые травмы
Германия выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8
В правительстве Германии раскритиковали идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в состав «Большой семерки». Об этом заявил официальный представитель правительства Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.
Он напомнил, что Россия не выполнила двух ключевых условий для восстановления статуса-кво — не прекратила аннексию Крыма и продолжает военные действия на востоке Украины.
«Обе ситуации сохраняются», — сказал Зайберт, которого цитирует Reuters.
Ранее инициативу Трампа относительно России поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. В то же время на встрече с российским президентом Владимиром Путиным президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и зависит от прогресса в урегулировании «украинского кризиса».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..