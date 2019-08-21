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Мир

Германия выступила против инициативы Трампа и Макрона вернуть Россию в G8

16:40 21 августа 2019 186
Антироссийские санкции
Инф. «ФАКТОВ»

В правительстве Германии раскритиковали идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в состав «Большой семерки». Об этом заявил официальный представитель правительства Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

Он напомнил, что Россия не выполнила двух ключевых условий для восстановления статуса-кво — не прекратила аннексию Крыма и продолжает военные действия на востоке Украины.

«Обе ситуации сохраняются», — сказал Зайберт, которого цитирует Reuters.

Ранее инициативу Трампа относительно России поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. В то же время на встрече с российским президентом Владимиром Путиным президент Франции заявил, что возвращение к формату G8 и зависит от прогресса в урегулировании «украинского кризиса».

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