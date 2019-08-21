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Грустно без Путина? Трамп задумал вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 («Большую восьмерку»). Об этом он заявил во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне, передает CNN.
«Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе. Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть», — сказал президент США.
President Trump on Russia returning to the existing G7: «I think it's much more appropriate to have Russia in. It should be the G8» https://t.co/mjTYJub8bB pic.twitter.com/pdUZHdkhMX— CNN Politics (@CNNPolitics) 20 августа 2019 г.
Трамп считает, что это надо сделать во время встречи G7 на ежегодном саммите во Франции, который состоится 24−26 августа в Биарицце.
По мнению американского президента, Соединенные Штаты в свое время настояли на исключении России из G8 из-за того, что лидер РФ Владимир Путин «переиграл» предыдущего президента США Барака Обаму.
Как известно, «Большая восьмерка» до 2014 года включала Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию, Японию и Россию. После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе страна-агрессор была исключена из сообщества.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что возможность возобновления формата G8 зависит от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращению военного конфликта в Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что не видит возможности для возвращения России в «Большую восьмерку» несмотря напряженность с США. При этом Меркель подчеркнула, что формат «Большой восьмерки» основан на уважении к международному праву, а аннексия Крыма была грубым нарушением международного права, и исключение России из «Большой восьмерки» является правильным решением.
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