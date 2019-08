Грустно без Путина? Трамп задумал вернуть Россию в G8

Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России в G8 («Большую восьмерку»). Об этом он заявил во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Вашингтоне, передает CNN.

«Я думаю, что было бы более уместно иметь Россию в этой группе. Если бы кто выдвинул такое предложение, я бы однозначно был бы склонен с большой симпатией его рассмотреть», — сказал президент США.

President Trump on Russia returning to the existing G7: «I think it's much more appropriate to have Russia in. It should be the G8» https://t.co/mjTYJub8bB pic.twitter.com/pdUZHdkhMX