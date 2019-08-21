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Разруха и вранье: в сети показали свежие фото из Крыма
В крымском Партените, что под Алуштой, практически разрушен некогда красивейший зимний сад, расположенный на территории одного из санаториев. Ранее в оккупированном Крыму на горе Митридат обрушилась знаменитая древнегреческая арка.
В зимнем саду выбиты стекла, конструкции поржавели, а внутри — лишь пара растений. Фотографии опубликовал ресурс «Алушта 24».
Также на ресурсе опубликована фотография камня в Приморском парке, на котором поместили табличку с надписью, гласящей, что аллея была заложена в 2019 году в «честь пятилетия референдума». «Что за чушь? Она была заложена много десятилетий назад, когда нынешние градоначальники под стол пешком ходили, а некоторых еще в проекте не было!» — говорится в комментарии к фото.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало фото балюстрады у набережной Корнилова в Севастополе. Разваливающуюся конструкцию «укрепили» скочем.
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