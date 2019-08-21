На Екатерину Кухар в США напала рысь

Шоу-бизнес

Известные артисты балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые собираются сыграть свадьбу после 10 лет брака, рассказали об экстремальном отдыхе в США.

Второй год подряд свои летние каникулы премьеры балета проводят в этой стране. Вместе с четырехлетней дочкой Настей они полтора месяца отдыхали в Америке.

Как признается Екатерина, в этот раз они успели очень много: исполнили мечту и посмотрели грандиозное мировое водное шоу «О» цирка Du soleil, специально для которого был создан бассейн глубиной с пятиэтажный дом. Также побывали в городе грехов — в Лас-Вегасе, где проверили удачу в казино.

«Хорошо, что до Вегаса был Беверли-Хиллз с его скоплением роскоши на Родео Драйв, после которого проигрывать было уже почти нечего. Правда, в возрасте 10 лет у меня был случай связанный с азартными играми, который навсегда отбил охоту этим заниматься. Я проиграл за 1 час все тяжело заработанные и сэкономленные деньги, которые копил больше года…», — признался Александр Стоянов.

Также в Лас-Вегасе артисты насладились выставкой выдающегося американского скульптора Richarda McDonald’sa. Как говорит Екатерина Кухар, на его балерин в скульптуре можно смотреть бесконечно. Артисты побывали в пустыне, в заповеднике Red Rock, прокатились в Los Angelese по стеклянной горке с 73-х этажного небоскрёба Sky Space и традиционно посетили с ребенком Disneyland.

Но опасный экстрим ждал Катерину там, где она совсем не ожидала.

«Под конец путешествия по Америке за мной в лесу охотилась дикая рысь из лесов Иссакуа. Дело в том, что рядом с местом, где мы проживали, через дорогу находился зоопарк. Нам это очень нравилось, когда на участке утром мы встречали косуль, которые совсем не боятся людей. Саша даже пытался их ловить. Но было очень страшно встретиться с рысью. Сейчас вспоминаю и мурашки по коже. Я в одиночестве принимала солнечные ванны, ничего не предвещало беды… Меня спасло лишь то, что рысь наступила на сухой листок… Я обернулась. Когда я вскочила и увидела ее глаза, поняла, что она меня слегка недооценила. Она явно ожидала более легкую и мелкую добычу. Мне повезло, что рысь была некрупная. Если бы я не повернулась, то с большой вероятностью она бы вцепилась мне в шею. И в этом случае не было бы больше самого требовательного судьи «Танцев со звёздами», — не без иронии вспоминает Кухар.

Напомним, уже 25 августа Екатерина Кухар снова сядет в кресло судей в проекте «Танці з зірками», где отличается острыми комментариями.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в шоу уже случились первые травмы — актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко повредила ногу.

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