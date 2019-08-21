Происшествия

В столичном парке поймали эксгибициониста, пристававшего к детям (фото)

В Киеве полиция задержала неадекватного мужчину, который показывал детям свои половые органы и угрожал разбитой бутылкой. Напомним, в одном из киевских троллейбусов извращенец-педофил демонстрировал девочке девяти лет свой половой орган.

Как пишет «Киев Оперативный», об инциденте в парке Партизанской Славы муниципальной охране сообщил мужчина, который видел «художества» извращенца.

Охранники мгновенно побежали на указанное место, задержали неадеквата и передали правоохранителям.

Как выяснилось, задержанный всего месяц, как вышел из тюрьмы. Наказание отбывал за кражу.

В сети бурно прокомментировали ситуацию, но отметили, что подобных неадекватов задерживают почти ежедневно, а затем отпускают.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Знаменском районе Кировоградской области мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. В Одесской области суд вынес приговор убийцам-некрофилам, пять суток насиловавшим труп своей жертвы.

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