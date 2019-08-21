Реконструкция аэропорта "Киев": все детали переноса рейсов авиакомпаний, летающих из "Жулян"

Украина

В связи с реконструкцией аэропорта «Киев» им. Сикорского рейсы 10 авиакомпаний будут перенесены в международный аэропорт «Борисполь» и распределены между терминалами D и F.

Как сообщают avianews.com, дополнительные рейсы уже летающих в Борисполь авиакомпаний «Белавиа» и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и «Мотор Сич».

Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), «Джоника» и Vueling.

По информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, выпущенных аэропортом «Киев», воздушные ворота будут закрыты с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки № 1 и № 2. Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.

«Пассажирам, которые имеют оформленные билеты с вылетом из „Жулян“ в период со 2 сентября по 12 сентября, необходимо обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и при необходимости переоформления бронирования», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возле аэропорта «Киев» планируют поставить памятник создателю первого в мире вертолета киевлянину Игорю Сикорскому, чье имя носит воздушная гавань.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter