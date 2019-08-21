- 21:08 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 21:05 Автор «Охрана, отмєна» Яна Шемаева: «Песня сначала показалась мне странной»
- 20:35 На чемпионате мира разгорелся громкий скандал с дисквалификацией участника из России
- 20:30 Тепло и сухо: синоптики рассказали о погоде в последние дни лета (карты)
- 20:07 В авиакатастрофе в Греции погиб известный российский бизнесмен
- 20:04 Стало известно, кто заменил Безсмертного на переговорах в Минске
- 20:03 Вся в мать: дочь Лободы удивила зажигательным выступлением
- 20:01 Я против диет: диетолог «Зважених та щасливих» сделала неожиданное признание
- 19:57 Ковалев – Ярд: боксеры провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
- 19:49 Узники Кремля: Бекирова переводят в крымскую больницу, — омбудсмен
- 19:48 В Николаеве во время штурма секонд-хенда толпа выломала дверь
- 19:44 Организаторы Марша защитников обратились к украинцам
Реконструкция аэропорта "Киев": все детали переноса рейсов авиакомпаний, летающих из "Жулян"
В связи с реконструкцией аэропорта «Киев» им. Сикорского рейсы 10 авиакомпаний будут перенесены в международный аэропорт «Борисполь» и распределены между терминалами D и F.
Как сообщают avianews.com, дополнительные рейсы уже летающих в Борисполь авиакомпаний «Белавиа» и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и «Мотор Сич».
Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), «Джоника» и Vueling.
По информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, выпущенных аэропортом «Киев», воздушные ворота будут закрыты с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени. За это время предприятие рассчитывает отремонтировать взлетно-посадочную полосу, а также рулежные дорожки № 1 и № 2. Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.
«Пассажирам, которые имеют оформленные билеты с вылетом из „Жулян“ в период со 2 сентября по 12 сентября, необходимо обратиться в авиакомпанию для уточнения статуса рейса и при необходимости переоформления бронирования», — говорится в сообщении.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что возле аэропорта «Киев» планируют поставить памятник создателю первого в мире вертолета киевлянину Игорю Сикорскому, чье имя носит воздушная гавань.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!