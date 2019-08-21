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Украина

Организаторы Марша защитников обратились к украинцам

19:44 21 августа 2019 242
Репетиция марша
Инф. «ФАКТОВ»

Фонд «Вернись живым», который выступает одним из организаторов неофициального Марша защитников Украины в Киеве 24 августа, предложил согражданам помочь потенциальным участникам Марша добраться до столицы из регионов Украины, а затем вернуться домой.

Соответствующий призыв появился в Facebook Фонда.

Небезразличных просят обращаться к региональным координаторам марша, либо же позвонить по общему телефону для справок 066 299 11 84 (Александр Войтко).

Как сообщали «ФАКТЫ», участие в Марше защитников Украины должны принять военнослужащие, ветераны, члены семей погибших воинов и волонтеров во главе с командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенантом Михаилом Забродским. Ветераны и военнослужащие собираются в 10:00 в парке Тараса Шевченко, а в 11:00 начнется марш по бульвару Шевченко, через Бессарабскую площадь, по Крещатику до Майдана Независимости.

Марш пройдет после анонсированного командой президента Зеленского Шествием Достоинства.

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