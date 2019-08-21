- 21:08 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 21:05 Автор «Охрана, отмєна» Яна Шемаева: «Песня сначала показалась мне странной»
- 20:35 На чемпионате мира разгорелся громкий скандал с дисквалификацией участника из России
- 20:30 Тепло и сухо: синоптики рассказали о погоде в последние дни лета (карты)
- 20:07 В авиакатастрофе в Греции погиб известный российский бизнесмен
- 20:04 Стало известно, кто заменил Безсмертного на переговорах в Минске
- 20:03 Вся в мать: дочь Лободы удивила зажигательным выступлением
- 20:01 Я против диет: диетолог «Зважених та щасливих» сделала неожиданное признание
- 19:57 Ковалев – Ярд: боксеры провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
- 19:49 Узники Кремля: Бекирова переводят в крымскую больницу, — омбудсмен
- 19:48 В Николаеве во время штурма секонд-хенда толпа выломала дверь
- 19:44 Организаторы Марша защитников обратились к украинцам
Организаторы Марша защитников обратились к украинцам
Фонд «Вернись живым», который выступает одним из организаторов неофициального Марша защитников Украины в Киеве 24 августа, предложил согражданам помочь потенциальным участникам Марша добраться до столицы из регионов Украины, а затем вернуться домой.
Соответствующий призыв появился в Facebook Фонда.
Небезразличных просят обращаться к региональным координаторам марша, либо же позвонить по общему телефону для справок 066 299 11 84 (Александр Войтко).
Как сообщали «ФАКТЫ», участие в Марше защитников Украины должны принять военнослужащие, ветераны, члены семей погибших воинов и волонтеров во главе с командующим десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенантом Михаилом Забродским. Ветераны и военнослужащие собираются в 10:00 в парке Тараса Шевченко, а в 11:00 начнется марш по бульвару Шевченко, через Бессарабскую площадь, по Крещатику до Майдана Независимости.
Марш пройдет после анонсированного командой президента Зеленского Шествием Достоинства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.