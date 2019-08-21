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Узники Кремля: Бекирова переводят в крымскую больницу, — омбудсмен
Активиста Эдема Бекирова, который содержится в СИЗО оккупированного Крыма, 27 августа должны госпитализировать. Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Со ссылкой на адвоката Бекирова, она сообщила, что 21 августа активиста, которого удерживают в Симферопольском СИЗО, доставили в больницу имени Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, также были взяты анализы крови и мочи.
В республиканской больнице неврологии гражданского типа должно пройти дальнейшее стационарное обследование больного, которое продлится 7−8 дней.
«По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО», — написала Денисова.
Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю «Киевский районный суд» Симферополя арестовал Бекирова. 14 мая активиста вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов. Бекирова обвинили в якобы приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный суд РФ в Крыму его арестовал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правозащитная организация Amnesty International запустила срочную акцию с целью спасти жизнь крымского татарина Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в аннексированом Крыму.
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