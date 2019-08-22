Парящие по волнам: Кирилловка удивляет новыми развлечениями (впечатляющие фото)

Украина

На известном украинском курорте Кирилловка появился новый вид развлечения — кайтсерфинг (kitesurfing). Об этом пишет местное издание МВ.

Любители такого экстремального вида спорта пытаются соединить преимущества полета на воздушном змее (kite) и скольжения по водной глади (surfing).

Издание публикует фото, сделанные одним из своих читателей на странице в Facebook.

Отмечается, что на снимках запечатлены моменты «полета» любителей кайтсерфинга на закате в Молочном лимане, когда легкий вечерний ветер позволяет спортсменам практически парить над поверхностью моря, любуясь его красотами.

Напомним, что еще одним любимым развлечением местных жителей и туристов в Кирилловке становится поиск денег и украшений, которые теряют отдыхающие. Так, рано утром на пляжах появляются люди с металлоискателями, которые прочесывают местностиь и в некоторых случаях даже находят кое-то интересное для себя.

Кроме того, некоторые отдыхающие начали практиковать «медузотерапию» — лечение суставов при помощи морских обитателей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после пронесшегося в регионе урагана море в Кирилловке ушло от берега примерно на 30 метров, но не вся рыба успела отойти с ним. В волнорезах осталось полно бычка, и курортники массово выбирали его к своему удовольствию.

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