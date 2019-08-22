Украина

Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей решили выяснить финансовые возможности пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, по их способности покупать хлеб, проведя аналогию с «борщевым набором». Об этом написал в Facebook глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

«Мы взяли средний показатель пенсии по возрасту по состоянию на 1 января 2019 — 2648 грн, а также на 1 июля 2019 — 3009 грн, а также цены на начало января и июля 2019, согласно данным нашего собственного мониторинга», — пояснил Дорошенко.

При этом эксперты пришли к довольно необычным выводам: несмотря на то, что жизнь на среднюю пенсию по возрасту тяжелая, их покупательная способность по итогам 2019 года увеличилась.

Это прежде всего связано с ростом среднего размера пенсии за первый квартал 2019 на 13,6%. За этот же время стоимость хлебной корзины выросла за полгода на 9%.

К примеру: пшеничного хлеба из муки первого сорта пенсионер в январе этого года, на свою среднюю пенсию по возрасту, мог приобрести 148 кг, а в июле — 158 кг.

«То есть, материальное положение, переведенное в хлеб, улучшилось на 7%, что равняется 10 кг хлеба дополнительно», — считают эксперты.

В то же время ржаной хлеб на среднюю пенсию по возрасту можно было купить в начале года 134 кг, а за шесть месяцев — 145 кг. Повышение составило 8%, или 11 кг.

Пенсии в январе 2019 хватало на 105 кг пшеничного хлеба из муки высшего сорта, а в июле — уже на 113 кг. А это на 8%, или на 8 кг больше.

Полукилограммовый батон на всю пенсию можно было купить 201 штуку полгода назад, а сейчас — 220. Рост состоялось на 9%, или на 19 батонов.

В то же время эксперты осознают, что применяя «простую арифметику», вряд ли можно говорить об улучшении жизни различных категорий людей.

«Когда встречаешься с большим количеством людей и слышишь рассказы о жизни, то становится понятно, что украинцы улучшения почти не испытывают», — признает Дорошенко.

Номинальное повышение пенсии съедают растущие коммунальные платежи, дорожающие лекарства, другие расходы. Поэтому украинцам можно только посоветовать запастись терпением и оптимизмом в ожидании настоящих перемен к лучшему.

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