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Пенсия в Украине: сокращен перечень документов для начала получения выплат
Назначающим украинцам пенсию органам запрещено требовать от будущих пенсионеров ряд документов, которые раньше предоставлялись в обязательном порядке. Об этом идет речь в постановлении № 681 «Об оптимизации предоставления административных услуг в сфере пенсионного обеспечения», которое Кабмин принял
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В частности, от лица, подающего заявление для назначения пенсии, запрещается требовать документы, подтверждающие такие сведения:
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта гражданина Украины;
- о дате и месте рождения и происхождения человека, браке, расторжении брака, перемене имени, смерти, других актах гражданского состояния лица;
- о лицах с инвалидностью, детях с инвалидностью;
- о лицах, имеющих право на льготы по социальному признаку;
- о получении детьми и учениками дошкольного и общего среднего образования;
- о месте жительства/пребывания лица с указанием адреса жилья/места пребывания.
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Все вышеуказанные сведения органам, которые назначают пенсии, должны предоставлять госорганы, ведущие соответствующие реестры.
В то же время в постановлении уточняется, что такие сведения могут быть затребованы в случае, когда сведения отсутствуют или содержат различия в соответствующей информационной системе или лицо не предоставило согласия на получение и обработку его персональных данных с определенной информационной системы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине в ближайшее время массово пересчитают пенсии в связи с недавними изменениями в законодательстве. При этом все перерасчеты обещают провести в автоматическом режиме. Если же пенсионер полагает, что его пенсию рассчитали неправильно, он может обратится в отделение фонда с просьбой об индивидуальном перерасчете.
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