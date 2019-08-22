Стиль жизни

Анджелина Джоли и ее сын Мэддокс в одинаковых нарядах пришли в университет, где будет учиться первенец актрисы (фото)

Анджелина Джоли и ее 18-летний сын Мэддокс, которые накануне прибыли в столицу Южной Кореи Сеул (фотографии их прогулки по городу попали в сеть), вместе пришли в университет Йонсе, где приемный первенец актрисы, уроженец Камбоджи, будет изучать биохимию.

Руководство учебного заведения провело экскурсию для именитой гостьи и опубликовало снимки. Мать и сын пришли практически в одинаковых нарядах. На обоих были черные штаны и светлые джемперы, лишь немного отличавшиеся по фасону.

Анджелина безмерно гордится Мэддоксом, который является ее любимцем. Но в то же время грустит из-за того, что он покидает родное гнездо.

Мэддокс поселится в студенческом общежитии. Как пишет издание People, ожидается, что его браться и сестры (15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 11-летний двойняшки Нокс и Вивьен), с которыми он очень близок, будут часто навещать брата. Хотя его новое место жительства далековато от их американского дома, зато у семьи есть особняк относительно «по соседству» — в Камбодже, где недавно проходили съемки нового сексуального рекламного видео с участием Джоли.

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