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Голливудский принц: сыну Анджелины Джоли не удалось смешаться с толпой в первый день учебы в университете (фото)
Старшему сыну Анджелины Джоли Мэддоксу в его первый учебный день в сеульском Университете Йонсе не удалось смешаться с толпой. 18-летний Мэддокс старался держаться скромно и не привлекать к себе лишнего внимания, но прочие студенты смотрели на него с благоговением и обращались с ним, как со знаменитостью. В аудиторию, где проходили лекции, пропустили местных телевизионщиков и фотографов — чтобы они имели возможность запечатлеть сына американской кинозвезды. Привычный к камерам «голливудский принц» Мэддокс, который будет изучать биотехнологии, улыбался и беседовал со своими новыми друзьями.
Как пишет издание Radar Online, 26-летний студент Хи Йонг, который изучает английский язык и литературу в Университете Коре, главном конкуренте Йонсе, потратил два часа на дорогу в соперничающее учебное заведение, чтобы увидеть Мэддокса. «Я хочу тусоваться с ним. Я хочу стать его лучшим другом. Я хочу поехать с ним в Голливуд. Хочу стать голливудской звездой. Это моя мечта, и она сбывается», — заявил предприимчивый молодой человек.
Анджелина Джоли, которая расставалась со своим повзрослевшим первенцем со слезами на глазах, усыновила его в Камбодже, когда ему было всего семь месяцев. В 2006 году его также официально усыновил Брэд Питт, который на то время был гражданским мужем актрисы. Мэддокс, однако, никогда не относился к своему приемному отцу особенно тепло. Еще больше их отношения ухудшились после разрыва Анджелины и Брэда (который спровоцировала ссора Питта с Мэддоксом). Зато с матерью Мэддокс близок, как никто из ее шестерых детей. Та считает его своим любимцем.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Анджелина Джоли сводила четырех своих младший детей в Диснейленд.
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