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Водоросли ушли в море: блогер рассказал о ситуации в Кирилловке (видео)
На популярном азовском курорте Кирилловке установилась ясная и солнечная погода. Об этом рассказывает в своем видео блогер из Беларуси Вадим Терещенко.
Температура воздуха, по его словам, поднялась до +30 градусов. Несмотря на то, что море штормит, люди не боятся заходить в воду.
«Сегодня Азовское море в Кирилловке очень удивило. Солнце жарит, теплая температура, людей много, воду взбаламутили», — отмечает блогер.
Дувший днем ранее ветер отогнал от берега водоросли, и вода стала «совсем другого цвета».
В последние жаркие летние дни на курорте появляются новые развлечения и аттракционы, в том числе и экстремальные.
Кроме того, вместе с людьми на пляжах все чаще появляются дельфины. Один из таких «визитов» удалось запечатлеть отдыхающим.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после погодных «катаклизмов» отдыхающие массово возвращаются в Кирилловку, «лежачих» мест скоро практически не останется.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?