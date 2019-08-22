Украина

Водоросли ушли в море: блогер рассказал о ситуации в Кирилловке (видео)

На популярном азовском курорте Кирилловке установилась ясная и солнечная погода. Об этом рассказывает в своем видео блогер из Беларуси Вадим Терещенко.

Температура воздуха, по его словам, поднялась до +30 градусов. Несмотря на то, что море штормит, люди не боятся заходить в воду.

«Сегодня Азовское море в Кирилловке очень удивило. Солнце жарит, теплая температура, людей много, воду взбаламутили», — отмечает блогер.

Дувший днем ранее ветер отогнал от берега водоросли, и вода стала «совсем другого цвета».

В последние жаркие летние дни на курорте появляются новые развлечения и аттракционы, в том числе и экстремальные.

Кроме того, вместе с людьми на пляжах все чаще появляются дельфины. Один из таких «визитов» удалось запечатлеть отдыхающим.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после погодных «катаклизмов» отдыхающие массово возвращаются в Кирилловку, «лежачих» мест скоро практически не останется.

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