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Украина

В сеть выложили видео молниеносной операции ВСУ на Донбассе

10:56 22 августа 2019 489
Ликвидация базы боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео операции ВСУ на Донбассе, которую впервые сняли, что называется, от и до: с момента проведения разведки до уничтожения базы боевиков с техникой в середине июля этого года. Операцию провели еще до введения режима прекращения огня, который постоянно нарушают российско-оккупационные войска.

Видео на своей страничке в сетях опубликовал известный волонтер Юрий Мысягин, по словам которого в 12-минутной операции принимали участие бойцы разведывательной группы «К-2» и 54-й мехбригады. «Благодаря слаженным и четким действиям, а в операции участвовало всего 35 человек, группам удалось практически полностью уничтожить базу террористов и всю находившуюся там технику», — пишет Юрий Мысягин.

По его информации, были уничтожены ЗРК «Стрела-10», командно-штабная машина, две БМП, грузовики «Урал» (шесть уничтожено, пять подбито) и «КамАЗ» (четыре уничтожено, один подбит), грузовой кран и армейский джип. Потери боевиков — 20 убиты, 11 раненых.

«За день до этого, 14.07.2019, пришла информация из штаба сектора, что на следующий день в полосе 54-й бригады противник собирается произвести обстрел артиллерией. Точного понимания, по какому конкретно направлению они будут работать и в какое время, всего этого не было. Поэтому пехоте пришлось выйти на позиции ещё с ночи. Рассредоточили людей и выставили наблюдательные посты почти по всей нашей линии обороны. По центру обороны выставили пост технических средств разведки бригады. Они сыграли потом очень важную роль во всей этой операции», — рассказывает Юрий Мысягин и уточняет, что боевиков, начавших артобстрел позиций ВСУ, обнаружили с первой минуты начала ведения ими огня.

Было принято решение не сразу ответить на обстрел позиций, до который украинские военные «не дотягивались» без нарушения Минских соглашений, а нанести удар сразу по разведанной базе, откуда боевики выезжали «на работу».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Мысягин показал в сети видео удачной «ответки» — меткого выстрела бойцов ВСУ в ответ на обстрелы наших позиций боевиками на Донбассеэ.

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