25.01 / 25.27 27.66 / 28.09
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Российский супертяж согласился выйти в ринг против Усика (видео)

11:16 22 августа 2019 261
Российский супертяж согласился выйти в ринг против Усика (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

До дебютного боя бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) в супертяжелом дивизионе остается менее двух месяцев, а соперник для нашего соотечественника все еще официально не подтвержден.

Ожидая отказ от поединка Карлоса Таками после того, как камерунский боксер подписал новый контракт с американским промоутером, представители украинца продолжили поиск и, похоже, достигли успеха. Как сообщает сайт Boxing Scene, свое предварительное согласие на бой дал российский супертяж Андрей Федосов (31 победа, 25 из них — нокаутом, 3 поражения), который ранее отказывался от встречи с Усиком, желая провести промежуточный поединок, но сейчас изменил свое решение.

Впрочем, официального подтверждения от представителей команд обоих боксеров о подписании контракта пока не было.

А тем временем наш спортсмен проводит свой тренировочный лагерь в США, чередуя занятия в зале и спарринги с упражнениями в других видах спорта. В частности, вот здесь Александр показал свое мастерство в забрасывании баскетбольного мяча в кольцо.

Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик является обязательным претендентом на бой с победителем матча-реванша между Джошуа и Руисом, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер