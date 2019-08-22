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- 11:16 Российский супертяж согласился выйти в ринг против Усика
Российский супертяж согласился выйти в ринг против Усика (видео)
До дебютного боя бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом) в супертяжелом дивизионе остается менее двух месяцев, а соперник для нашего соотечественника все еще официально не подтвержден.
Ожидая отказ от поединка Карлоса Таками после того, как камерунский боксер подписал новый контракт с американским промоутером, представители украинца продолжили поиск и, похоже, достигли успеха. Как сообщает сайт Boxing Scene, свое предварительное согласие на бой дал российский супертяж Андрей Федосов (31 победа, 25 из них — нокаутом, 3 поражения), который ранее отказывался от встречи с Усиком, желая провести промежуточный поединок, но сейчас изменил свое решение.
Впрочем, официального подтверждения от представителей команд обоих боксеров о подписании контракта пока не было.
А тем временем наш спортсмен проводит свой тренировочный лагерь в США, чередуя занятия в зале и спарринги с упражнениями в других видах спорта. В частности, вот здесь Александр показал свое мастерство в забрасывании баскетбольного мяча в кольцо.
Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик является обязательным претендентом на бой с победителем матча-реванша между Джошуа и Руисом, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.
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