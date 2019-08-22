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- 11:36 В Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков, – Forbes
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В Украине растет количество курильщиков электронных сигарет среди детей и подростков, – Forbes
Из-за несовершенного законодательства международные табачные компании активно пропагандируют курение электронных сигарет среди молодежи в Украине. Об этом пишет авторитетное американское издание Forbes.
«Украина упустила из виду быстрое распространение электронных сигарет, которые не так безобидны, как это воспринимает широкая общественность. Philip Morris, чей продукт IQOS можно приобрести без ограничений практически в любом магазине, особенно быстро развивает этот новый украинский рынок», — говориться в материале.
Как отмечается, IQOS в Украине широко рекламируется как модная и якобы безвредная альтернатива вредным сигаретам.
«Кампания по выходу на рынок включала в себя сотни автомобилей и рекламных щитов с логотипами IQOS, здоровых моделей, рекламирующих бренд, и массовую кампанию, направленную на простых людей на заправочных станциях и в магазинах», — говорится в статье.
Журналисты Forbes утверждают, что Philip Morris фактически превратила Украину в полигон, чтобы увидеть, что работает в их рекламной кампании IQOS, а что нет. И это происходит за счет молодежи.
Одной из проблем является уязвимость несовершеннолетних, которые воспринимают электронные сигареты как модный и безвредный способ курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня 20% украинских подростков курят электронные сигареты ежедневно.
Как отмечается в статье, властям Украины необходимо срочно вмешаться, чтобы остановить рост числа курильщиков электронных сигарет среди детей и молодежи, поскольку сегодня их реклама, в отличие от обычных сигарет, не запрещена.
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