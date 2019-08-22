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День Флага и День независимости: синоптик рассказала о погоде на праздники и в начале следующей недели
В пятницу, 23 августа, когда украинцы будут отмечать День флага, и в субботу, 24 августа, в День независимости в Украине будет господствовать сухая и солнечная погода.
«Антициклон будет определять метеоусловия в большинстве областей. Небольшое исключение составят локальные дожди и грозы в Прикарпатье и на северо-востоке Украины. Температура воздуха в западных областях и в северной части в течение дня будет колебаться около + 24 + 29 градусов», — пишет в своем метеоблоге синоптик Наталья Диденко.
На юге, в восточных областях и в большинстве центральных, кроме Винницкой, будет по-прежнему жарко — максимальная температура составит + 30 + 35 градусов. Также синоптик предупредила о порывистом, местами до сильного, ветре.
«Следующая неделя существенных изменений в погоде не принесет. В Украине будет преобладать сухая погода, высокое атмосферное давление, сильная жара на юге, востоке и в центре. На севере и западе будет тепло, до умеренной жары», — прогнозирует Наталья Диденко.
В Киеве 23−24 августа, в День Флага и День Независимости, осадки не ожидаются, будет сухо и солнечно. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах + 12 + 15 градусов, днем ожидается + 25 + 28 градусов.
В начале следующей неделе в столице также не ожидается существенны изменений погоды — сухо, ветрено, максимальная температура воздуха 26 + 28 градусов, местами — до + 28 + 30 градусов.
«Замечательное лето, погода без особых крайностей, родовитая земля, роскошная природа, все необходимое для счастья дал украинцам Бог. Нам — только наполнять это достоинством, умным трудом, свободой и ежедневной борьбой за независимость. Слава Украине!» — резюмирует Наталья Диденко.
Эксклюзивный материал о том, какая погода ждет украинцев в последние дни третьего летнего месяца, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Тепло и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды на последние дни лета (карты)».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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