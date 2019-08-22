Богдан решил судиться против журналистов програмы "Схемы"

Украина

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Шевченковский райсуд Киева с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Ответчиками выступают журналисты-расследователи программы «Схемы» Егошина Валерия, Савчук Максим, Седлецкая Наталья, и ОАО «Национальная Общественная Телерадиокомпания Украина».

Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.

Об этом говорится на портале «Судебная власть Украины, сообщает «Слово и дело».

Напомним, в марте в расследовании журналистов программы «Схемы» сообщалось, что Богдан 13 марта якобы тайно встречался в Конституционном суде с его главой Станиславом Шевчуком. О встрече свидетельствуют данные журнала посещений КСУ.

Богдан, который в соответствии с законом о люстрации не может работать на государственной службе, мог обсуждать в КСУ судьбу закона «Об очищении власти».

Позднее уже уволенный глава КСУ Станислав Шевчук заявил в интервью «Радио Свобода», что во время встречи с Богданом 13 марта речь шла о законе о незаконном обогащении, тема люстрации не поднималась. Встреча не была тайной.

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