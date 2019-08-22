Страсти накаляются: Виторган обвинил любовника Собчак во лжи

Шоу-бизнес

После разрыва Ксения Собчак и Максим Виторган заявили, что сохранили дружеские отношения и совместно будут воспитывать их общего сына Платона. На первый взгляд, так и есть. Бывшие супруги были замечены вместе на отдыхе, где проводили время с ребенком. У каждого удачно складывается личная жизнь — Ксения готовится к свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Максим встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе, пара вместе с детьми провела отпуск на Кипре.

Но, видимо, не все так гладко в звездных отношениях. Ксения разместила на своей странице в Instagram очередной философский пост на тему лжи и того, о чем говорят публикации звезд в социальных сетях. На пост одним из первых отреагировал Максим Виторган, который обвинил во лжи любовника Собчак.

«Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но… мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?», — прокомментировал Виторган. Однако Ксения не стала отвечать ему публично.

В комментариях, подписчики предполагают, что Максим все еще болезненно переживает разрыв с Ксенией и очень остро реагирует на ее высказывания и Богомолова.

Режиссер, кстати, в недавнем интервью также не забыл упомянуть Виторгана, впервые прокомментировав драку. «Мне понятная его боль», — сказал он о Максиме.

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