Мне понятна его боль: любовник Собчак впервые высказался о Виторгане

Шоу-бизнес

Известный российский режиссер Константин Богомолов, к которому ушла от Максима Виторгана Ксения Собчак, впервые высказался о любовном треугольнике. Возлюбленный телеведущей дал интервью изданию ТАСС, в котором рассказал об отношениях с Ксенией и драке с Виторганом.

Богомолов восхищается Собчак, называет ее «очень способным человеком» и признается в любви.

«Особо не комментирую личную жизнь. Хотел бы продолжать в том же духе. Она и так слишком на виду. А Instagram — это искреннее проявление чувств. А сеть — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать. Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид. Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра», — сказал Богомолов.

Также он впервые коснулся темы взаимоотношений с Максимом Виторганом, в частности драки, когда Максим в порыве ревности сломал ему нос.

Режиссер говорит, что не может долго сердиться и сейчас с иронией относится к той драке, называя ее «желанием прикоснуться к прекрасному» со стороны Виторгана.

«Вряд ли уместно шутить на эту тему», — отметил Богомолов. «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь», — сказал Константин.

Сейчас страсти улеглись. Ксения собирается замуж за Богомолова. Свадьба якобы запланирована на 13 сентября. Как сообщают ряд СМИ, Собчак ждет ребенка от режиссера.

Не страдает в одиночестве и Виторган. Он прекрасно провел время в Греции с молодой актрисой Нино Нинидзе. Затем парочка отправилась на Кипр, где продолжила отдых с детьми Максима и сыном Нино. А Собчак оставляет милые комментарии под фото бывшего. Высокие отношения

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