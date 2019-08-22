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Происшествия

В Украине задержали вооруженную банду, грабившую элитные квартиры: фото спецоперации

13:19 22 августа 2019 156
задержание преступников
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Киевской области одновременно задержала в Киеве, Виннице и Черкасской области членов вооруженной группировки, которые специализировались на кражах из элитного жилья. Напомним, в Борисполе вооруженные грабители вынесли из ювелирного магазина изделий на пять миллионов гривен.

Как сообщили в Нацполиции, грабители нападали на элитные квартиры в столице, Киевской области, других регионах. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, ценные вещи.

В задержании банды принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

Силовики провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили оружие, взрывчатку и частично награбленное имущество.

Спецоперация прошла без применения табельного огнестрельного оружия.

Открыто уголовное производство по статье «Бандитизм». Задержанным грозит тюремный срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о банде иностранцев, орудующих в Бориспольском районе Киевской области, а также о вооруженных грабителях — сотрудниках охранной фирмы, которые нападали на предпринимателей в Днепропетровской области.

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