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В Украине рассказали, почему Турцию не исключат из НАТО, несмотря на дружбу с Кремлем
Несмотря на то, что в последнее время Турция, хотя и является членом НАТО, но уже вывела свою систему ПВО из общей натовской системы, все больше ориентируется на Россию и покупает российское оружие, ее не могут просто взять и выбросить из Альянса. НАТО не может лишиться такого актива, как Турция. Страна занимает стратегически важное положение: у нее есть прямой наземный выход в Закавказье, Иран, Ирак, Сирию, на Средиземное море. Больше того, Анкара контролирует Босфор и Дарданеллы. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил журналист-международник издания «Новое время» Иван Яковина.
По его словам, Турция, являясь членом НАТО, фактически стала союзницей России и потихоньку дрейфует из Альянса. И это, конечно, очень сильно на руку президенту Путину и его окружению.
«Они счастливы, когда видят, как, во-первых, после Brexit разваливается Европейский Союз, а, во-вторых, как сейчас все идет к развалу НАТО. Конечно, это блестящая внешнеполитическая операция России, если она за этим стояла», — считает журналист.
Яковина отмечает, что после того, как США отказались продавать туркам комплексы Patriot, турецкие власти заявили о намерении купить российские аналоги. Речь о зенитных ракетных комплексах С-400. Радиус их действия 400 километров.
В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции санкции, если она купит С-400 и поставит их на боевое дежурство. Турция купила и поставила. Санкций не последовало, поскольку в Штатах существует закон о дружественных и враждебных странах. Санкции вводят против враждебных стран. Если враждебной объявить Турцию, то после этого она не имеет права находиться в составе НАТО.
По словам журналиста, в аналитических обзорах многих серьезных газет звучат призывы к выдворению Турции из НАТО, так как она может стать источником утечки секретной информации, бенефициаром которой станут россияне.
Напомним, Яковина также заявил, что в ближайшее время Индия и Пакистан могут развязать ядерную войну из-за контроля над штатом Кашмир.
Более подробно о ситуации в мире, новых очагах напряженности и обострении давних противостояний читайте в материале «ФАКТОВ»: Масштабная ядерная война может начаться очень скоро, — Иван Яковина.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!