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Журналисты "Схем" отреагировали на иск Богдана
Журналисты программы «Схемы:коррупция в деталях» в ответ на подачу руководителем Офиса президента Андреем Богданом иска о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации, заявили, что к процессу готовы, поскольку распространяемая ими информация — достоверна.
Как передает «Радио Свобода», которое вместе с «UA:Перший» является создателем программы, текст иска еще не получен. «Как только он поступит, мы проанализируем его с юристами и озвучим нашу позицию относительно исковых требований Андрея Богдана», — отметила главный редактор Киевского бюро «Радио Свобода» Инна Кузнецова.
Также сообщается, что руководитель Офиса президента не единожды фигурировал в расследованиях «Схем». В частности, журналисты рассказывали о тайной встрече Андрея Богдана с тогдашним председателем Конституционного суда Украины Станиславом Шевчуком.
Также в «Схемах» выяснили, что Андрей Богдан, осуществлявший юридическое сопровождение кампании команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, по меньшей мере пять раз, начиная с января 2019 года, летал из Киева в Тель-Авив, где в то время жил олигарх Игорь Коломойский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский олигарх Игорь Коломойский заявлял, что знает Андрея Богдана около 15 лет, и последние пять лет тот был одним из его главных юристов.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?