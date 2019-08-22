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Россия торгуется захваченными украинскими моряками за место в G8
Передача Украине пленных моряков и других узников Кремля является предметом торга за возвращение РФ в G8. Об этом сообщил «5 канал» со ссылкой на замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.
«Разговор — на уровне президентов. И это вопрос знаков и шагов. Если сегодня прозвучали заявления о том, что президент Трамп и президент Макрон рассматривают возможность возвращения России в клуб больших государств, то конечно, это требует от президента Путина также каких-то шагов, о которых шла речь на встречах с президентом Трампом или президентом Макроном. И возвращение наших политзаключенных и моряков, конечно, всегда обсуждается на всех политических уровнях», — заявила она.
Зеркаль также отметила, что украинское посольство в России готово в любой момент включиться в процесс освобождения пленников Кремля, хотя, по словам дипломатки, по состоянию на вечер 21 августа никакой официальной информации российская сторона не предоставила.
Как писали «ФАКТЫ», ранее российские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что моряков и политзаключенных готовят к возвращению в Украину.
Также ранее постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил о существовании договоренности об освобождении Россией украинских военнопленных моряков и возвращении российской делегации полномочий в ПАСЕ.
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