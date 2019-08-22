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Под Киевом грабители молотком избили и ограбили фермера
В селе Таращанского района (Киевская область) неизвестные напали на директора агрофирмы. Грабители набросились на мужчину с молотком и избили его. Напомним, под Запорожьем вооруженные бандиты отобрали у фермера ценностей на полмиллиона гривен.
Как сообщили в правоохранительных органах УНН, четверо бандитов проникли в частный дом, в котором проживает директор фермерского хозяйства с женой. Женщину злоумышленники заперли в одной из комнат дома.
После этого с применением силы нападающие заставили хозяина сказать, где он хранит деньги. Завладев деньгами, а также мобильными телефонами, скрылись с места происшествия.
Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами мягких тканей головы и тела.
Начато досудебное расследование по правовой квалификацией «разбой».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке похитить фермера в Баштанском районе Николаевской области. Вероятная версия нападения на агрария — месть конкурентов за его «несговорчивость» в вопросах реализации и хранения собранного зерна.
Также сообщалось, что в Николаевской области вымогатели подожгли дом фермера. Рэкетиров помогли поймать жители трех районов области. А в селе Константиновка Витовского района Николаевской области неизвестные в масках сожгли технику на 16 миллионов гривен в сельхозфирме.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!