Под Киевом грабители молотком избили и ограбили фермера

Происшествия

В селе Таращанского района (Киевская область) неизвестные напали на директора агрофирмы. Грабители набросились на мужчину с молотком и избили его. Напомним, под Запорожьем вооруженные бандиты отобрали у фермера ценностей на полмиллиона гривен.

Как сообщили в правоохранительных органах УНН, четверо бандитов проникли в частный дом, в котором проживает директор фермерского хозяйства с женой. Женщину злоумышленники заперли в одной из комнат дома.

После этого с применением силы нападающие заставили хозяина сказать, где он хранит деньги. Завладев деньгами, а также мобильными телефонами, скрылись с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ушибами мягких тканей головы и тела.

Начато досудебное расследование по правовой квалификацией «разбой».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о попытке похитить фермера в Баштанском районе Николаевской области. Вероятная версия нападения на агрария — месть конкурентов за его «несговорчивость» в вопросах реализации и хранения собранного зерна.

Также сообщалось, что в Николаевской области вымогатели подожгли дом фермера. Рэкетиров помогли поймать жители трех районов области. А в селе Константиновка Витовского района Николаевской области неизвестные в масках сожгли технику на 16 миллионов гривен в сельхозфирме.

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