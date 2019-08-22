Шоу-бизнес

Украинские звезды зажгли на одной сцене с любимым певцом Путина и получили премии (фото, видео)

Украинская певица Светлана Лобода и группа «Время и Стекло» получили премии на фестивале Nur-Sultan Music Awards 2019 в Казахстане.

Артисты выступили на одной сцене с российским исполнителем Григорием Лепсом, которого называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина, а также с Лолитой Милявской, недавно выступившей в оккупированном Донецке.

«Это некое объединение между нашими народами, которые когда-то были одной страной, теперь мы разные страны, но братские отношения остались, это очень здорово», — охарактеризовал фестиваль и объяснил свое участие в нем Лепс.

Напомним, ранее мы писали, что Лолита Милявская на этом фестивале выступила в прозрачном платье, которое подняла на сцене, демонстрируя черное белье.

Кстати, Лепс на фестиваль, похоже, прилетел из оккупированного Крыма, где провел последнюю неделю.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter