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Украинские звезды зажгли на одной сцене с любимым певцом Путина и получили премии (фото, видео)
Украинская певица Светлана Лобода и группа «Время и Стекло» получили премии на фестивале Nur-Sultan Music Awards 2019 в Казахстане.
Артисты выступили на одной сцене с российским исполнителем Григорием Лепсом, которого называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина, а также с Лолитой Милявской, недавно выступившей в оккупированном Донецке.
«Это некое объединение между нашими народами, которые когда-то были одной страной, теперь мы разные страны, но братские отношения остались, это очень здорово», — охарактеризовал фестиваль и объяснил свое участие в нем Лепс.
Напомним, ранее мы писали, что Лолита Милявская на этом фестивале выступила в прозрачном платье, которое подняла на сцене, демонстрируя черное белье.
Кстати, Лепс на фестиваль, похоже, прилетел из оккупированного Крыма, где провел последнюю неделю.
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