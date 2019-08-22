Коломойский давит делом "Роттердам+", чтобы получить льготы для своего бизнеса — экс-глава НКРЭКУ

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Формула «Роттердам+» — это рыночный подход к ценообразованию, который не нравится Коломойскому, привыкшему иметь льготные тарифы на электроэнергию для своего бизнеса. Об этом заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в эфире канала «Прямий».

«Это (формула „Роттердам+“ — Авт.) абсолютно прозрачный рыночный подход к ценообразованию, законный. Но он не нравится некоторым людям, которые привыкли к получению льготных условий. Вот вся суть. Если кто-то пытается выдумать велосипед, я советую этого не делать, всегда пользоваться рыночными подходами как надежным предохранителем к любым кризисным ситуациям, особенно в такой важной сфере, как энергетика», — заявил Вовк.

Он напомнил, что бизнесмен уже не впервые осуществляет давление, в частности, на членов НКРЭКУ, чтобы добиться льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий.

«Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013—2014 годах, еще при власти Януковича. В этот период он получил себе почти 2,5 миллиарда гривен льготной экономии на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015—2016 годах это давление продолжилось уже на меня лично. Оно было неудачно. Поэтому подключилось медийное давление, а затем появился медийно-юридический пузырь или пузырь от НАБУ и САП», — сообщил Вовк.

Экс-глава НКРЭКУ также обратил внимание, что наиболее активный в публичном поле критик формулы «Роттердам+» Андрей Герус настаивает исключительно на снижении цен на электроэнергию для промышленности, то есть лоббирует интересы крупных потребителей электроэнергии.

«Наверное, надо спросить представителя президента в правительстве господина Геруса, который все последние три года пиарился на теме „Роттердам+“ и занимался снижением тарифов, в кавычках, для промышленности, почему он не думает о населении. Пусть объяснит, какие ожидания по уровню тарифов для населения», — отметил Вовк.

Напомним, 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу «Роттердам+».

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа 2019-го суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился брать под стражу Д. Вовка.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016 года. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 -го в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

Обоснованность формулы «Роттердам+» подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

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