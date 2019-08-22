- 15:32 Высокотехнологичная ID-карта: ученые заявили о готовности обеспечить ею каждого украинца
- 15:27 В День независимости цетральные станции метро Киева закроют для пассажиров
- 15:23 В России решили утилизировать "отжатую" у Украины подлодку "Запорожье"
- 15:16 Городская сумасшедшая: Слава Каминская в жару нарядилась в шубу
- 15:07 До слез: сеть насмешил "международный" автобусный маршрут из Дебальцево
- 15:05 Коломойский давит делом "Роттердам+", чтобы получить льготы для своего бизнеса — экс-глава НКРЭКУ
- 15:04 "Слуга народа" предложила партии Медведчука место вице-спикера в новой Раде
- 14:59 Стало известно, кто с кем будет танцевать в новом сезоне «Танців з зірками»
- 14:59 Маму с ребенком доставали из-под машины: видео с места жуткого ДТП в Киеве
- 14:50 Украинцам предлагают купить газ на зиму по летним ценам: как это сделать
- 14:48 Врачам-жертвам ядерного взрыва в России пообещали компенсацию 500 рублей: раскрыты шокирующие детали
- 14:41 5 лет назад войска Путина с территории РФ обстреляли пункт пропуска «Новоазовск» и вторглись на Донбасс
До слез: сеть насмешил "международный" автобусный маршрут из Дебальцево (фото)
В сеть попало объявление опубликованное главарями террористической организации «ДНР», которая решила найти перевозчиков для «международного маршрута» из Дебальцево Донецкой области в поселок городского типа Чернухино Луганской области Украины.
«Минттранс ДНР осуществляет подбор перевозчиков для работы на международном маршруте сообщением «г. Дебальцево (АС) (ДНР) — пгт. Чернухино (ЛНР)», — говорится в объявлении боевиков.
Оккупанты назвали данный маршрут «международным» несмотря на то, что в указанных населенных пунктах большинство жителей составляет один и тот же народ и находятся они на территории одного и того же государства.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили видео с поездом сообщением Донецк — Еленовка, который с помпой запустили на оккупированных территориях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...