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Украина

До слез: сеть насмешил "международный" автобусный маршрут из Дебальцево (фото)

15:07 22 августа 2019 176
Автобус
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть попало объявление опубликованное главарями террористической организации «ДНР», которая решила найти перевозчиков для «международного маршрута» из Дебальцево Донецкой области в поселок городского типа Чернухино Луганской области Украины.

«Минттранс ДНР осуществляет подбор перевозчиков для работы на международном маршруте сообщением «г. Дебальцево (АС) (ДНР) — пгт. Чернухино (ЛНР)», — говорится в объявлении боевиков.

Оккупанты назвали данный маршрут «международным» несмотря на то, что в указанных населенных пунктах большинство жителей составляет один и тот же народ и находятся они на территории одного и того же государства.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в сеть выложили видео с поездом сообщением Донецк — Еленовка, который с помпой запустили на оккупированных территориях.

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