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Скоростной межгалактический: в сети высмеяли с помпой запущенный поезд Донецк-Еленовка (видео)

13:23 21 августа 2019 89
Поезд Донецк&nbsp;— Еленовка
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео с поездом сообщением Донецк — Еленовка, который с помпой запустили на оккупированных территориях.

«Мегаскоростной» состав тянет старенький тепловоз ЧМЭЗ, созданный в 60−80-х годах прошлого века.

«Скоростной межгалактический поезд Еленовка — Донецк в освобожденной от „фошыздов“ „новороссии“. „Фошызды“ и „биндеровцы“, кстати, могут уже прямо сейчас начинать завидовать…» — комментирует видео блогер «Витаускас».

В ответ на предложение «позавидовать» в комментарии к этому посту выложили фотографию модернизированных трамваев в Виннице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевик «ДНР» стал виновником смертельного ДТП в Донецке. Человек в военной форме на Mazda протаранил Geely, в котором ехала семья с детьми. Попавшие в ДТП машины попутно зацепили маршрутку с пассажирами. На месте от полученных травм двое детей из Geely. Позже стало известно, что уже в больнице умерли и пассажиры Mazda — 28-летний мужчина и 35-летняя женщина. Таким образом в результате аварии погибли четверо и пострадали восемь человек.

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