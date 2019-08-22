Городская сумасшедшая: Слава Каминская в жару нарядилась в шубу (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская, которая недавно жаловалась на преследования слишком настойчивого поклонника, удивила нарядами в летнюю жару. Звезда решила пойти на свадьбу к куму в меховой шубе. Слава опубликовала в Instagram несколько снимков, на которых позирует в роскошных мехах. Она спрашивает у подписчиков, какую же шубу ей выбрать.

«Это я в шубе в + 35. Городская сумасшедшая, не иначе. В этом виде, пожалуй, сразу на свадьбу к куму», — пошутила Слава под фото.

Певица считает, что как раз пришло время утепляться и готовится к холодам.

Подписчики не стали петь Славе дифирамбы. Напротив, они обрушились на певицу с критикой, обвинив в расточительстве и смерти невинных животных. В комментариях разгорелась горячая дискуссия.

«Смерть невинных животных, цена вашего тепла и гламура. Европа давно перешла на искусственный мех», «Я так понимаю, что модным „вешалкам“ куда важнее нацепить на себя шкуру убитого животного. Дабы показать своё „богатство“. Ведь очередной дядя не позарится на искусственное», «Мех — моветон 21 века, как силикон и прочее. У нового мира другие стандарты, подтягивайтесь», — пишут в комментариях.

Напомним, Слава Каминская развелась с мужем. Певица в социальных сетях демонстрирует, как насыщена ее жизнь. Она похвасталась роскошным отдыхом в Греции и показала шикарную фигуру.

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