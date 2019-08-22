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Экс-главу ГФС Власова уволили и с поста начальника Одесской таможни
Экс-руководитель Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов, которого президент Зеленский заставил написать заявление по собственному желанию, покинул должность главы Одесской таможни. Его увольнение подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Отметим, в Кабмине назначили директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко временно исполнять обязанности главы ведомства после того, как уволили с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни — главного таможенного хаба страны, через который проходят основные финансовые потоки экспорта и импорта.
Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский инициировал отставку исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова. Поводом стало невыполнение обещаний уволить руководителей четырех таможен Западного региона — Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.
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