Украина отдаст России бывшего "беркутовца" в обмен на пленного моряка

Политика

Бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова, которого судят в Киеве за участие в «самообороне» Крыма, могут обменять на одного из удерживаемых в России украинских моряков. Об этом заявил адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий.

По его словам, подзащитный сейчас проходит юридические процедуры оформления обмена.

«Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация», — цитирует Свинцицкого издание «Крым Реалии».

Других подробностей защитник не сообщил.

Напомним, Александра Саттарова задержали в декабре 2017 года в Днепре по подозрению в госизмене за участие в захвате украинского военного аэродрома «Бельбек» в Севастополе, в составе «самообороны» Крыма в 2014 году. На момент задержания Саттаров состоял в организации «Днепропетровский казачий округ». До 2014 года он работал в структуре МВД Украины, в том числе в спецподразделении «Беркут».



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к передаче России готовят активного участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года Евгения Мефедова, недавно выпущенного из СИЗО, а также двоих дезертиров — Максима Одинцова и Александра Баранова, которых СБУ задержала на админгранице с аннексированным Крымом.

Между тем, стало известно, что некоторых украинских политузников, содержащихся в разных уголках РФ, перевели в Москву. СМИ сообщали, что в СИЗО «Лефортово» приняли передачи для восьмерых украинцев — Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Николая Карпюка, Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

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