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Масштабный обмен: стало известно, кого Украина готовится передать России
После того, как российские массмедиа сообщили об скором обмене Украиной и Россией удерживаемыми, стало известно, что к передаче РФ готовят активного участника массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года Евгения Мефедова, недавно выпущенного из СИЗО, а также двоих дезертиров — Максима Одинцова и Александра Баранова, которых СБУ задержала на админгранице с аннексированным Крымом.
«Россияне Одинцов, Баранов и Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время», — сообщает ресурс «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на адвоката.
Кстати, о том, что Россия будет просить передать ей Одинцова и Баранова ранее заявляла российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», администрация СИЗО «Лефортово» в Москве приняла передачи для восьмерых украинских узников Кремля. Сначала продукты приняли для Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. А днем позже — для Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.
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