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Турция передала Украине крупную партию оружия и готовит еще одну
Турецкие оружейники отправили в Украину две тысячи единиц огнестрельного оружия. Напомним, в Нацполиции Украины намерены отказаться от советских автоматов Калашникова и пистолетов Макарова в пользу пистолетов-пулеметов МР5.
Как сообщают турецкие СМИ, завод при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK), в 2019 году экспортировал в Украину 2 тысячи единиц огнестрельных пистолетов-пулеметов MP-5.
«Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украину 2000 единиц. Можно сказать — за короткий срок как для заграничных поставок. 2000 единиц еще отправим», — цитирует «РБК-Украина» слова директора завода.
По его словам, завод с начала года произвел 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4,5 тысячи винтовок MPT-76 и 7,5 тысяч пистолетов-пулеметов MP-5.
Отметим, в Нацполиции ведется набор в будущие вертолетные подразделения, которые начнут работать с 2020 года. Национальная полиция планирует задействовать вертолеты для поддержки наземных групп при проведении спецопераций, а также для обнаружения различных видов преступлений.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине прошли испытания турецкого ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2, которые будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
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