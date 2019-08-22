Кирилловку «заказали»? СМИ увидели признаки информационной атаки на курорт

Украина

Издание «Днепровская Панорама» разбиралось в причинах появления новостей негативного толка о поселке и его властях.

В последнее время в СМИ участились публикации негативного характера об отдыхе в Кирилловке. Журналисты местного издания «Днепровская Панорама» считают, что это может быть частью информационной атаки на Кирилловку и соседний курорт — Арабатскую стрелку. СМИ обратили внимание, что в прессе пишут о разного рода неудобствах на курорте Азовского моря: в ход пошли и медузы, и мифические «морские блохи», и корь с краснухой, и выпадающие с N-ного этажа дети, и пресловутые фекалии, якобы сливаемые массово в море.

Так, директор ИА «Новости Украины» Олег Дейнека в недавнем интервью рассказал об «экологическом коллапсе» в Кирилловке из-за отсутствия канализации и водопровода, о том, что мэрию и местную милицию якобы снабжают водой из переработанных канализационных стоков, а также проблеме с якобы незаконным выделением участков поселковым советом.

В своем расследовании журналист заявил, что в море якобы сливают порядка 750 тонн нечистот из местных баз отдыха. При этом руководство поселка подчеркивает, что расследователем «экологического бедствия» является журналист издания, которое делало накануне выборов «интервью с пристрастием» с Владимиром Зеленским во Франции.

В то же время «Днепровская Панорама» пишет, что в Кирилловке есть централизованный полигон в паре километров от курорта, и с большинства баз есть вывоз на него, а прямого слива с этого полигона в море нет и не было. Таким образом, вода в Кирилловке может быть даже чище, чем на некоторых соседних курортах со станционарной канализацей, которые сливают «очищенные» стоки прямо в море.

При этом подчеркивается, что действительно некоторые недобросовестные базы отдыха периодически пытаются экономить и сливать отходы в лиман, но местные власти и общественные организации ведут достаточно эффективную борьбу с этим явлением.

Журналисты «Днепровской Панорамы» предполагают, что большое значение в этих информационных атаках играет автономность Кирилловки в плане власти. Поселок небольшой, на несколько тысяч жителей, где все друг друга знают. Жители Кирилловки выбирают «своих же» — тех, кому доверяют в своем «селе». «Чужаку», пусть даже авторитетному, здесь реально тяжело «избраться».

В своем обзоре автор подчеркивает, что в такого рода информационных атаках прослеживается заказной характер. Ведь в Украине есть и другие курортные места с набором определенных, гораздо более значимых проблем в сервисе, о которых медийное пространство «почему-то» умалчивает.

Несмотря на это, даже сейчас на курорте полно баз отдыха и отелей со сравнительно хорошим сервисом и относительно недорогих, которые загружены почти на 100% на все лето еще с февраля месяца. В этом можно убедиться самому, оценив количество людей на пляжах Кирилловки, например, с помощью веб-камер.

В текущих реалиях жителям и владельцам отелей в Кирилловке остается только максимально привести в порядок свою сферу обслуживания и инфраструктуру, чтобы просто не было очевидных поводов для появления очерняющих новостей в медиапространстве, либо атакующие добьются своей цели — сменят власть в свою пользу, но далеко не факт, что не во вред поклонникам курорта.

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