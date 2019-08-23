Украина

Медузы гниют на солнце: СМИ рассказали о печальной ситуации на азовских курортах

Отдых курортников на берегу Азовского моря в Приморском Посаде подпортила погода. Об этом сокрушается местное издание РИА Мелитополь.

«Волны нагнали водоросли к берегу, превратив море в неприятную кашицу зелено-серого оттенка», — говорится в сообщении агентства от 22 августа.

Также журналисты отмечают, что пока что желающих искупаться в море мало. К тому же, на берег выбросило множество медуз, гниющих на солнце.

Между тем, как сообщали журналисты, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области на территории базы отдыха неизвестные люди самовольно обгородили забором шесть деревянных домиков. Местная жительница заявила, что постройки принадлежат ей, поэтому действия неизвестных лиц незаконны.

Кроме того, отдыхающие отмечают радостную новость: из-за сильного ветра в Кирилловке водоросли ушли в море, поэтому вода на курорте сделалась идеально чистой для купания и других развлечений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кирилловке появился новый вид развлечения — кайтсерфинг (kitesurfing). Любители такого экстремального вида спорта пытаются соединить преимущества полета на воздушном змее (kite) и скольжения по водной глади (surfing). Также любимым развлечением местных жителей и туристов в Кирилловке становится поиск денег и украшений, которые теряют отдыхающие. К примеру, рано утром на пляжах появляются люди с металлоискателями, которые прочесывают местность и в некоторых случаях даже находят кое-то интересное для себя.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter