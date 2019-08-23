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Наташа Королева и Тарзан сыграли еще одну свадьбу (фото)
Популярная в прошлом певица Наташа Королева и Сергей Глушко отметили 16-летие со дня свадьбы. По этому случаю супруги устроили роскошный праздник прямо на территории своего загородного дома, куда пригласили всех своих друзей и звездных соседей, пишет rg.ru.
Сообщается, что сад украсили по мотивам песни Наташи «Маленькая страна». Певица сама провела для фанатов маленькую экскурсию по участку. «Мне 46, а в душе — все та же мечтательница!» — заявила Королева.
Для вечера звезда выбрала модное красное платье в белый горох, а на ее голове красовалась фата. А как же иначе? Любой женщине, вне зависимости от возраста, иногда хочется снова почувствовать себя невестой.
Также на празднике, конечно, присутствовал и сын «новобрачных» 17-летний Архип. А он в свою очередь привел в дом свою любимую девушку, с которой буквально не расстается последние месяцы.
«Дети!» — растроганно подписала совместный снимок с ними Наталья. Из этой короткой подписи фанаты певицы решили, что звезда, наконец, приняла девушку в семью, хотя ранее во многих интервью, заявляла, что «сегодня одна, завтра другая. Архип еще такой молодой!».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне Наташа Королева исполнила новую песню про желтые тюльпаны, которая стала ее «гимном ушедшей юности». А также надеждой на новые перспективные контракты в будущем.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».