Происшествия

Залил кровью весь аэропорт: в Барселоне пьяный житель Запорожья напал с ножом на украинца из Днепра

Конфликт двух украинцев, который едва не привел к трагическим последствиям, произошел 21 августа в аэропорту столицы Каталонии Барселоны. Об этом пишет gazeta.zp.ua.

Сообщается, что в ходе стычки житель города Запорожье напал на своего соотечественника-днепрянина, с которым у него разгорелся конфликт, сразу, как только он забрал свой багаж после посадки в аэропорту.

Позже выяснилось, что злоумышленник и пострадавший украинец летели одним рейсом из Запорожья в столицу Каталонии. Запорожец, по свидетельству очевидцев, садился на борт самолета трезвым, но в процессе полета употреблял алкоголь. Очевидно, градус напитков был достаточно высоким, так как мужчину «потянуло на приключения», и он стал скандалить, а позже и спровоцировал конфликт с другим пассажиром.

После того как самолет совершил успешную посадку в аэропорту Барселоны, мужчина будучи хорошо «навеселе» получил багаж и достал оттуда нож, с помощью которого он решил выяснить отношения с соотечественником из Днепра.

Свидетелями происходящего стали другие пассажиры, которые рассказали, что кровью пострадавшего был залит весь пол аэропорта.

К счастью, местные правоохранители прибыли вовремя, и участники инцидента были задержаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аэропорту Барселоны происходили инциденты и другого характера. Так, в начале лета пассажиры рейса PQ 748 «Барселона-Харьков», который выполняла скандально известная авиакомпания SkyUp, почти двое суток не могли вылететь из Барселоны в Харьков из-за неисправности самолета.

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