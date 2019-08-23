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Хроники дурдома: в России продают "целебную" кукурузу с поля, на которое приземлился самолет А-321 (видео)
В России предприимчивый мужчина продавал по баснословной цене кукурузу с «того самого поля» в Московской области, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет «Уральских авиалиний», летевший в аннексированный РФ Крым.
«Чудодейственную кукурузу», как он окрестил свой товар, покупателям предлагали по немалой цене — 500 рублей (190 гривен).
«В дурдоме все стабильно. В Саратовской области мужчина продавал кукурузу якобы „с поля, где приземлился летевший в оккупированный Крым самолет“. Продавал по…500 рублей за килограмм. Утверждая, что кукуруза — „целебная“. И что вы думаете? Прохожие покупали. Даже не задавая никаких вопросов», — комментирует видео, выложенное в Twitter, блогер «Vitauskas».
В дурдоме всё стабильно. В Саратовской обл. мужчина продавал кукурузу якобы «с поля, где приземлился летевший в оккупированный Крым самолет». Продавал по…500 руб. за кг. Утверждая, что кукуруза — «целебная». И что вы думаете? Прохожие покупали. Даже не задавая никаких вопросов pic.twitter.com/rYBS81GRTw— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) August 22, 2019
Интернет-пользователи вовсю потешались над покупателями и отмечали предприимчивость продавца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажиры злополучного борта «Уральских авиалиний», который разобрали прямо на кукурузном поле, сняли момент столкновения самолета со стаей птиц.
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