24.99 / 25.23 27.58 / 28.03
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хроники дурдома: в России продают "целебную" кукурузу с поля, на которое приземлился самолет А-321 (видео)

8:56 23 августа 2019 113
Самолет «Уральских авиалиний» в кукурузе
Инф. «ФАКТОВ»

В России предприимчивый мужчина продавал по баснословной цене кукурузу с «того самого поля» в Московской области, где совершил аварийную посадку пассажирский самолет «Уральских авиалиний», летевший в аннексированный РФ Крым.

«Чудодейственную кукурузу», как он окрестил свой товар, покупателям предлагали по немалой цене — 500 рублей (190 гривен).

«В дурдоме все стабильно. В Саратовской области мужчина продавал кукурузу якобы „с поля, где приземлился летевший в оккупированный Крым самолет“. Продавал по…500 рублей за килограмм. Утверждая, что кукуруза — „целебная“. И что вы думаете? Прохожие покупали. Даже не задавая никаких вопросов», — комментирует видео, выложенное в Twitter, блогер «Vitauskas».

Интернет-пользователи вовсю потешались над покупателями и отмечали предприимчивость продавца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пассажиры злополучного борта «Уральских авиалиний», который разобрали прямо на кукурузном поле, сняли момент столкновения самолета со стаей птиц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер