Украина

Старые песни о главном: росСМИ выдали новый перл о рабах для украинцев на Донбассе

В России вновь вернулись к тиражированию старого мифа о «зверствах хунты» по поводу двух рабов для нацгвардейцев, который бурно обсуждался в 2014 году и последующие несколько лет не раз становился поводом для шуток.

Так, пропагандисты из «Звезды» вытащили на свет «снайпера Боню», которая воевала в рядах боевиков «ДНР», и рассказала, что лично видела документ, якобы подписанный пятым президентом Украины Петром Порошенко. Мол, любой приехавший на Донбасс мог занять понравившееся жилище, а если в нем жили люди, то приезжим позволялось брать их себе в качестве рабов или рабочих.

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Особого шарма добавляет заявление «Бони» о том, что такой документ привезла с собой в Донецк (!) супружеская пара из западной Украины (!), и что эту бумагу видели «военнослужащие» во время выслеживания «ДРГ». Видимо, то была какая-то привилегированная пара — ей «полагалось» три раба и три работника…

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нацгвардии после появления мифа о «двух рабах» в 2014 году сразу же отшутились, что рабами на зиму обеспечены.

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