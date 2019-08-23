- 09:26 Голодный воришка: медвежонок утащил в лес ящик с собачьей едой с крыльца дома
- 09:24 В Киеве проходит церемония ко Дню флага Украины: онлайн-трансляция
- 09:23 Старые песни о главном: росСМИ выдали новый перл о рабах для украинцев на Донбассе
- 09:18 У Анастасии Заворотнюк заподозрили рак
- 09:00 Кирилловку «заказали»? СМИ увидели признаки информационной атаки на курорт
- 08:59 До плюс 33 и без дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 08:56 Хроники дурдома: в России продают "целебную" кукурузу с поля, на которое приземлился самолет А-321
- 08:51 Слава и Вика из «НеАнгелов» устроили драку на свадьбе
- 08:37 Хватит ли вам стажа для получения пенсии? В каких случаях работа не засчитывается в страховой стаж
- 08:29 Евгений Киселев покидает канал "Прямой": в сети бурное обсуждение
- 08:01 Гитлер обещал Польше половину Украины: 80 лет назад был подписан пакт Молотова — Риббентропа
- 07:59 Идею пустить воды Днепра в Крым в обход материковой Украины высмеяли даже в России
Старые песни о главном: росСМИ выдали новый перл о рабах для украинцев на Донбассе
В России вновь вернулись к тиражированию старого мифа о «зверствах хунты» по поводу двух рабов для нацгвардейцев, который бурно обсуждался в 2014 году и последующие несколько лет не раз становился поводом для шуток.
Так, пропагандисты из «Звезды» вытащили на свет «снайпера Боню», которая воевала в рядах боевиков «ДНР», и рассказала, что лично видела документ, якобы подписанный пятым президентом Украины Петром Порошенко. Мол, любой приехавший на Донбасс мог занять понравившееся жилище, а если в нем жили люди, то приезжим позволялось брать их себе в качестве рабов или рабочих.
Читайте также: Фейки российского телевидения: после распятого мальчика — подросток, ставший мишенью для ракет
Особого шарма добавляет заявление «Бони» о том, что такой документ привезла с собой в Донецк (!) супружеская пара из западной Украины (!), и что эту бумагу видели «военнослужащие» во время выслеживания «ДРГ». Видимо, то была какая-то привилегированная пара — ей «полагалось» три раба и три работника…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Нацгвардии после появления мифа о «двух рабах» в 2014 году сразу же отшутились, что рабами на зиму обеспечены.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!