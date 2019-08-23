Мир

Город Монтерей в штате Калифорния известен во всем мире благодаря тому, что здесь ежегодно проводятся два мероприятия — джазовый фестиваль Monterey Jazz Festival и аукцион редких автомобилей. Торги проходят в рамках выставки Monterey Car Week. Они собирают десятки тысяч ценителей авто. Коллекционеры из разных стран специально прилетают в середине августа, чтобы продать или купить машины, стоимость которых порой достигает нескольких миллионов долларов. Нынешний аукцион принес парочку сюрпризов и рекордов. «ФАКТЫ» предлагают читателям познакомиться с наиболее интересными лотами. Добавим, что торги проводили несколько домов, в том числе Sotheby’s. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на торгах в Нью-Йорке, которые проводил аукционный дом Christie's, тоже был установлен новый ценовой рекорд — скульптура из нержавеющей стали «Кролик», созданная в 1986 году Джеффом Кунсом, который носит титул самого дорогого художника из ныне живущих, была куплена за 91 миллион 75 тысяч долларов.



Самым дорогим лотом в этом году стал 1994 McLaren LM-Spec F1 (на фото в заголовке). Эту машину создал знаменитый автодизайнер Гордон Мюррей. Компания выпустила 106 таких авто в период с 1994 по 1997 год включительно. Под капотом этого «зверя» скрывается гоночный мотор мощностью 680 лошадиных сил. Машину купили за 19,8 миллиона долларов. Ее пробег составляет 21 тысячу километров. Продал McLaren коллекционер из Новой Зеландии Эндрю Бэгнолл.

Особый интерес публики вызвал легендарный автомобиль Aston Martin DB5 1965 года выпуска, который снимался в двух фильмах о Джеймсе Бонде. Это были картины «Голдфингер» и «Шаровая молния». Роль агента 007 в них исполнил Шон Коннери. Машину купили за 6,3 миллиона долларов! Представитель Sotheby’s признался, что это превзошло самые смелые ожидания устроителей торгов. Они надеялись выручить за авто 3,6 миллиона долларов. Покупатель пока сохраняет анонимность. Aston Martin сделал четыре одинаковых DB5 по заказу киностудии MGM для бондианы. Два авто снимали в эпизодах с гонками, а еще два — в сценах, где действие происходило в салоне машины. DB5 рекламировался потом как «настоящий шпионский автомобиль». Действительно, в фильмах он оснащен множеством гаджетов и приспособлений, которые уже более 50 лет приводят в восторг поклонников Бонда. Например, агент 007 мог одним нажатием кнопки выдвинуть пуленепробиваемый щит, защищавший салон от выстрелов преследователей. Под подфарниками машины скрывались пулеметы Browning 30 калибра. В водительской дверце была спрятана телефонная трубка для связи со штабом британской разведки MI6. Красная кнопка, спрятанная в рычаге коробки передач, позволяла катапультироваться из машины в случае необходимости. Агент 007 мог менять регистрационные номера, не выходя из авто. Колпаки DB5 были оснащены выдвижными ножами, которые рвали шины машин врагов Бонда. Все эти приспособления имеются в проданном автомобиле, который стал самым дорогим Aston Martin в истории. Только пулеметы заменены на точные копии. Модель DB5 завоевала такую популярность, что компания в прошлом году объявила о выпуске 25 машин, имитирующих оригинал из бондианы. Каждое такое авто стоит 3,34 миллиона долларов.

Maserati A6GCS 1954 года выпуска коллекционеры с любовью называют «Красоткой». Машину планировали продать за 3—4 миллиона долларов, однако покупателей на нее по такой цене не нашлось. Это удивительно, потому что у авто впечатляющая история. Машина принимала участие во многих гонках в разных странах и часто побеждала или занимала призовые места. Возможно, коллекционеров отпугнул тот факт, что в 2013 году автомобиль был реставрирован, а это означает риск наличия в нем теперь не оригинальных деталей.

Редчайший красный Ferrari 1962 года выпуска ушел с молотка за 8 миллионов 145 тысяч долларов. Эта модель была очень популярна среди знаменитостей. В разные годы за рулем Ferrari 250 California SWB Spider ездили Ален Делон, известный голливудский актер Джеймс Кобурн, кинорежиссер Роже Вадим, французский певец и актер Джонни Холлидей. Автомобиль, представленный в Монтерее, считается наиболее сохранившимся из всех своих собратьев. Именно в этом и заключается его ценность.

Детище инженера американской компании Studebaker Джорджа Ханта и гонщика Эба Дженкинса 1931 Studebaker Special был продан в Монтерее за 1 миллион 105 тысяч долларов. Это в два раза превышает заявленную цену. Машина трижды успешно участвовала в гонках Indy 500.

А вот этому раритету в Монтерее не повезло. 1939 Porsche Type 64 был создан лично легендарным Фердинандом Порше. Немецкий инженер намеревался принять участие в гонках Берлин — Рим, которые так и не состоялись. За основу Порше взял Volkswagen Type 1, известный в последствии как «Жук». Используя авиационный алюминий, инженер создал революционный для того времени кузов с невероятными аэродинамическими характеристиками. И это позволило машине разгоняться до 110 километров в час с двигателем мощностью всего 40 лошадиных сил. Порше изготовил лишь три автомобиля Type 64. Появление этого чуда на аукционе вызвало ажиотаж. Sotheby’s был вправе рассчитывать на то, что именно этот лот станет самым дорогим. Однако во время торгов произошел нелепый инцидент. Один из покупателей назвал свою цену, и тут же появилась надпись, что он намерен купить машину за 70 миллионов долларов! После третьего удара молотка Porsche был объявлен проданным. И тут покупатель заявил, что ведущий торгов его неправильно понял. Он предложил 17 миллионов долларов, а не 70. Представитель Sotheby’s заявил, что это невозможно, поскольку стартовая цена была 20 миллионов долларов. Покупатель в ответ сказал, что ему послышалось 13 миллионов, поэтому он и поднял цену до 17. В итоге сделку аннулировали, возмутителя спокойствия попросили покинуть аукцион, а Type 64 сняли с торгов.

«ФАКТЫ» регулярно рассказывают об аукционах, на которых были уставновлены рекорды либо представлены необычные лоты. Так, картина Клода Моне пошла с молотка за рекордные 111 миллионов долларов, ноутбук с шестью самыми опасными вирусами продали за 1,3 млн долларов, самый дорогой в мире голубь обошелся в 1,25 миллиона евро, а выставленная на торги в интернет-аукционе девственность азербайджанской модели Махбубы Мамедзаде была куплена японским политиком за 2,6 миллиона долларов.





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter