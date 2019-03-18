Мир

Самый дорогой в мире голубь продан на аукционе за 1,25 миллиона евро

На онлайн-аукционе в Кнесселаре (в бельгийской провинции Восточная Фландрия) за рекордную цену продан почтовый голубь. Пятилетняя птица по кличке Армандо, обладательница многочисленных призов за победы в голубиных гонках, пошла с молотка за 1,25 миллиона евро. Как сообщает TRT World, бельгийского голубя прибрел гражданин Китая.

Главной задачей чемпиона, который считается лучшим бельгийским голубем всех времен, теперь станет не участие в соревнованиях, а воспроизведение талантливого потомства.

За предыдущего рекордсмена цены, голубя по кличке Надин, было в свое время уплачено 376 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель из Азербайджана продала девственность японскому политику за 2,6 миллиона долларов.

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