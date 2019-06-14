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В нелепо ярких туфлях на два размера больше: Виктория Бекхэм удивила выбором обуви (фото)
Бывшая певица, а ныне успешный модный дизайнер Виктория Бекхэм удивила своих поклонников выбором обуви. Фанаты сочли, что на этот раз 45-летней супруге экс-футболиста Дэвида Бекхэма изменило ее обычно практически безупречное чувство стиля.
Как пишет Daily Mail, Викторию заметили в Западном Голливуде в повседневной одежде — белой футболке и черных джинсах. При этом она подобрала к этому скромному наряду туфли на шпильке от Balenciaga кричащего, неоново-зеленого цвета, которые к тому же были размера на два больше, чем нужно.
Впрочем, не все разделили это мнение. Ряд пользователей соцсетей выступили в защиту своего кумира, заявив, что неоновые оттенки нынче в тренде. И что туфли Бекхэхм были, напротив, весьма удачным цветовым акцентом. А слишком большую обувь носят также и другие знаменитости — в частности, жена британского принца Гарри, бывшая актриса Меган Маркл. Для торжественных мероприятий и появлений на красной дорожке, по мнению экспертов, лучше надевать свободные туфли, так как, когда нужно долго ходить на каблуках, ступни отекают. Виктория, правда, ни на какие торжественные мероприятия не собиралась.
Предполагают, что свою поездку в США Бекхэм специально предприняла в то время, когда ее бывшие коллеги, участницы восстановившейся группы Spice Girls, разъезжают с турне по Великобритании. Бекхэм получила приглашение на их концерт, но решила воздержаться и дала понять, что не хочет иметь к этому никакого отношения.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», необычным нарядом шокировала тезка миссис Бекхэм — принцесса Швеции Виктория.
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