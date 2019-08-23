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Убийство адвоката в Кропивницком: появилась информация о состоянии раненого
В областной больнице Кропивницкого сообщили о состоянии мужчины, пострадавшего во время стрельбы, в результате которой погиб местный адвокат Александр Иванов.
По данным медиков, раненый при нападении в кафе возле СИЗО, прооперирован. Его состояние стабильное. Сейчас угрозы жизни нет.
«На данный момент состояние больного стабильное, соответствует тяжести полученной травмы. Проводится курс лечения, больной поднимается с кровати, проводится восстановительное лечение. Не возникает у нас никаких сомнений относительно угрозы жизни», — сказал заведующий травматологическим отделением областной больницы Андрей Семенович в эфире «5 канала».
Напоминаем, 22 августа в Кропивницком днем расстреляли адвоката и ранили его собеседника. Нападавшие подъехали на автомобиле к кафе, напротив СИЗО и открыли огонь из автоматического оружия, затем скрылись. Адвокат Александр Иванов погиб на месте, пострадавшего доставили в больницу, где его прооперировали. Полиция объявила план «Сирена». Открыли уголовное производство по статье «умышленное убийство».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?