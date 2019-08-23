«Жениться не обещал»: Виктор Павлик рассказал об отношениях с молодой возлюбленной

Шоу-бизнес

Популярный украинский исполнитель Виктор Павлик признается, что не хочет иметь больше детей. Известно, что Виктор не так давно удивил своих поклонников романом с 25-летней Екатериной Репяховой. Более того, оказалось, что их связь длится уже четыре года. Екатерина занимается пиаром исполнителя и его концертами. На всех гастролях она сопровождает любимого. Не было Кати лишь во Львове, на концерте «Музыкальная платформа» приуроченном ко Дню Независимости, который покажет канал «Украина». В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Виктор признался, что это первый раз за долгое время они с Катей не вместе.



— Конечно, я скучаю, — сказал Виктор. — Моя Катя сейчас с мамой отдыхает на Мальдивах. Но мы все время на связи. Не перестаю говорить, что для любви нет преград. В любом возрасте можно отдаться этому прекрасному чувству. Да, мне 53 года, а Кате — 25. Но с таким же успехом, мне могло быть 70, а ей всего 16! И такое случается, в жизни всякое бывает. Наша разница — 28 лет, но она не катастрофична. Да, я признаю, что нас разделяет немало лет. Катя только родилась в 1994 году, а я уже в это время вовсю играл рок-н-ролл!

— Как любая девушка, Катя наверняка мечтает о свадьбе.

— Но между нами никогда не было такого условия — обязательно расписаться. Тут в первую очередь ответственность перед Богом. В любом случае я надеюсь, что наша встреча уже на всю жизнь. А что касается свадьбы, то могу точно сказать, что она не будет помпезной. Скорее, символичной. Для меня в этом нет уже какой-то новизны. Но я прекрасно понимаю, что Кате хочется надеть белое платье, фату. Уверяю, все это у нее будет.

— Потом и детки пойдут.

— Честно, я как-то об этом не думаю. У нас пока этот вопрос не стоит. У меня ведь уже есть трое детей и трое внуков. Кстати, заметил недавно, что чем старше становлюсь, тем тяжелее воспринимать маленьких детей. Они постоянно кричат, пищат, вредничают. Но моя Катя прекрасно знает о моем отношении к детям. И, мне кажется, все равно потихоньку готовит меня к отцовству. В общем, если это таки случится (дай Бог!), тогда я просто буду и дальше ездить по гастролям и думать: «Слава Богу, что я сейчас даю концерты!» Катя знает, что с рождением ребенка она уже не сможет постоянно быть со мной вместе в разъездах. Поэтому пока с материнством не спешит.

— У вас интересная история знакомства с Екатериной…

— Это произошло четыре года назад. Катя потом рассказала, что с малых лет была моей большой поклонницей. А тогда у меня был концерт в Николаеве. Катя узнала об этом, купила билет и приехала на поезде в Николаев. Рассказывала, что перед моим выступлением долго искала подходящий букет — она непременно хотела вручить мне его сама на сцене. И вот после одной из песен Катя поднялась ко мне с огромной охапкой цветов. Сказала что-то о том, что я ее кумир, и спустилась в зрительный зал. Признаюсь, я сразу обратил на нее внимание.

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— Что же вы предприняли?

— Наше знакомство было Катиной инициативой. Оказалось, что на концерте она услышала, как я рекламировал отель, в котором поселился. Так случилось, что и Катя там тоже жила. Помню, после концерта в Николаеве мы с музыкантами долго еще не ложились спать — ужинали, пили, ели. А Катя, оказывается, все это время ждала меня в отеле. Наверное, около двух часов. В гостиницу я вернулся за полночь. Помню, подарил огромный букет цветов дежурной администратору и поднялся на свой этаж. Музыканты жили в соседних номерах, я всем крикнул: «Пока!» — развернулся и… увидел Катю. Она стояла в коридоре, открывая дверь своего номера, и тоже на меня смотрела. И тут я узнал в ней девушку, которая дарила мне букет. Подошел к ней, поздоровался, у нас завязался разговор. Потом взял у нее телефон, на следующий день написал. Мы начали общаться. А через какое-то время Катя уже приехала со мной на концерт в Трускавец.

— Ваш роман быстро развивался?

— Знаете, Катя еще долгое время обращалась ко мне на «вы». В Киеве мы часто встречались в ресторанах. А потом однажды я привез ее домой. И поцеловал. Дрожа. Да, это не было какое-то особенно ухаживание — рассветы, закаты, серенады под окном. Просто надо знать меня, чтобы понимать, что я всего этого не буду делать. Но чувства мои были настоящие. И сейчас они такие же сильные, как и четыре года назад.

— Говорят, молодость подпитывает.

— Я это прекрасно знаю. Да и Катя тоже. Я действительно подпитываюсь от нее, а она — от меня. Так, как за четыре года меня узнала Катя, никто меня не знал! Ни все жены, ни Лариса, с который мы прожили вместе больше 20 лет. Ни даже мама.

— Как же это произошло?!

— Сам не знаю. Думаю, что это именно тот случай, который называют судьбой. Просто счастлив, что в жизни мне таки удалось отыскать свою вторую половинку.

— Известно, что вы недавно вернулись с отдыха в Греции.

— Да, но уже стал об этом даже забывать. Сначала мы с Катей отдыхали в Греции, потом полетели в Лиссабон снимать клип на песню «Конвалія». Провели в Португалии четыре потрясающих дня. Взяли машину напрокат, поехали к океану, чтобы снять красивые кадры. Хотел даже искупаться, но вода оказалась холоднющей — 13 градусов! В общем, в Португалии отдохнуть практически не удалось. Из Киева мы летели командой из девяти человек: режиссер, оператор, девушки-танцовщицы. Признаюсь, клип обошелся мне копеечку — около 20 тысяч долларов. Впрочем, у меня так всегда по жизни: что заработал, то и отдал.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, Виктор Павлик Катя Репяхова больше не скрывают свои отношения. Более того, недавно его избранница намекнула на свадьбу.

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