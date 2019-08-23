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В Украине появятся "автогражданки" нового формата: что изменится

15:55 23 августа 2019 197
В Украине появятся «автогражданки» нового формата: что изменится
Инф. «ФАКТОВ»

С 21 сентября 2019 года в Украине вводятся новые полисы обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев («автогражданка»). Напомним, в МВД выступили против моратория на штрафы для «евробляхеров».

Новые образцы полиса и специального знака, который выдается страхователю при заключении договора обязательного страхования, были утверждены распоряжением Национальной комиссии регулирования рынка финансовых услуг № 1514.

Отмечается, что старые бланки полисов, изготовленные до вступления в силу настоящим распоряжением, могут использоваться для заключения договоров ОСАГО в период до 1 марта 2020 года.

Напомним, в марте Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, обязав водителей иметь при себе визуальную форму договора ОСАГО на электронном или бумажном носителе. А в апреле в Украине был изменен и порядок выдачи водительских удостоверений.

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