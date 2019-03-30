Общество

В Украине принято важное решение по "автогражданке": касается всех водителей

Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения, обязав водителей иметь при себе визуальную форму договора ОСАГО на электронном или бумажном носителе. Об этом сообщает Автоцентр.

Документ также регламентирует, как полиция будет контролировать наличие полиса автогражданки.

Водитель сможет самостоятельно распечатать полис ОСАГО или показать его на экране смартфона или другого гаджета.

Подтверждать действительность таких документов полицейские будут проверять, используя единую централизованную базу данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

По мнению разработчиков проекта постановления Кабмина, новация повысит уровень безопасности дорожного движения и будет способствовать повышению уровня доверия к страховщикам.

Напомним, МВД разработало законопроект о существенном изменении порядка выдачи водительских удостоверений. В основном изменения коснутся распределения категорий, особенностей использования транспортных средств, оснащенных механическими и автоматическими коробками передач, возрастных ограничений для получения тех или иных категорий. Помимо этого предлагается существенно увеличить стоимость корочек, регистрации транспортных средств и выдачи так называемых «крутых» номеров.

Также «ФАКТЫ» информировали водителей, где в Киеве будут перекрыты дороги и мосты в конце марта-начале апреля.



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